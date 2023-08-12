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الزراعة: إعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

11:25 ص السبت 12 أغسطس 2023

السيد القصير

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كتب- أحمد مسعد:

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بالمحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم السبت، أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و399 ألفا و467 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 9 أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة ، إنه تم تحصين حوالي 2 مليون و106 آلاف و583 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 9 أغسطس الجاري.​

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