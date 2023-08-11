بيان من الأوقاف بشأن أنباء مقتل إمام مسجد بالأميرية
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت مديرية أوقاف القاهرة، بأنه لا صحة على الإطلاق لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية عن مقتل إمام بمنطقة الأميرية التابعة لإدارة شرق القاهرة.
وأكدت أوقاف القاهرة أنه لا صحة تمامًا لهذا الخبر ، وأنه لا علاقة لهذا الأمر بأي مسجد أو زاوية في منطقة الأميرية التابعة لإدارة أوقاف شرق القاهرة، كما أن المجني عليه ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا من العاملين بوزارة الأوقاف.
وأهابت مديرية أوقاف القاهرة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار.
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