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BBC

بيان من الأوقاف بشأن أنباء مقتل إمام مسجد بالأميرية

11:52 م الجمعة 11 أغسطس 2023

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت مديرية أوقاف القاهرة، بأنه لا صحة على الإطلاق لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية عن مقتل إمام بمنطقة الأميرية التابعة لإدارة شرق القاهرة.

وأكدت أوقاف القاهرة أنه لا صحة تمامًا لهذا الخبر ، وأنه لا علاقة لهذا الأمر بأي مسجد أو زاوية في منطقة الأميرية التابعة لإدارة أوقاف شرق القاهرة، كما أن المجني عليه ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا من العاملين بوزارة الأوقاف.

وأهابت مديرية أوقاف القاهرة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار.

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وزارة الأوقاف الشائعات الأميرية إمام مسجد

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