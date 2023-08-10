رغم انخفاض الأعلاف وانتهاء الموجة الحارة.. لماذا ارتفعت أسعار الدواجن؟

كتب-أحمد مسعد:

شهدت أسعار الدواجن خلال الساعات الماضية ارتفاعا بعد انخفاضها لعدة أيام سابقة حيث كان وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 60 جنيها لدى التجار، ومن ثم عاود الارتفاع مجددا بعد انتهاء الموجة الحارة ليصل إلى نحو 69 و70 جنيها للكيلو.

ويأتي ارتفاع أسعار الدواجن بالتزامن مع انخفاض أسعار الأعلاف خلال الساعات الماضية بين 600 و1000 جنيه للطن الواحد.

وكشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، سبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام الماضية، رغم تراجع أسعار الأعلاف، موضحا أن الارتفاع يأتي في إطار البورصة اليومية لأنها سلعة تتأثر بمتغيرات عدة.

وقال الزيني، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية كان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة والتي دفعت المنتجين إلى زيادة الكميات المعروضة وتقليل السعر خوفا من نفوق الدواجن.

وأضاف الزيني، أنه عقب انتهاء الموجة الحارة وارتفاع القوة الشرائية على الدواجن، اتجه المنتجون إلى رفع الأسعار مجددا في محاولة لتعويض الفارق.

وعن سبب ارتفاع أسعار البيض، أشار "الزيني" إلى أن البيض كان يباع بأسعار منخفضة وبأقل من التكلفة ما أثر سلبيًا على المنتجين وأدى إلى خروج جزء من صغار المربيبن من السوق.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة أنه تم الإفراج عن 378 ألف طن من مستلزمات الأعلاف (ذرة وفول صويا) بحوالي 183 مليون دولار، خلال الفترة من 20 يوليو الماضي وحتى 2 أغسطس الجاري، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع البنك المركزي.

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