ممشى سياحي ومحلات ومطاعم.. "الجيزة" تكشف تفاصيل تطوير محور المريوطية
كتب - محمد أبو بكر:
كشفت محافظة الجيزة في بيان رسمي، عن مشروع تطوير محور المريوطية " قطاع من كوبري فيصل إلى كوبري الشيشيني بطول 650م.
وأوضحت المحافظة أن العناصر الأساسية للمشروع تضمن ما يلي:
-عدد 4 كشك 12.5 متر.
-عدد 14 محل تجاري 5*6 متر.
-عدد 3 دورة مياه.
-عدد 4 غرفة كاميرات وإدارة.
-عدد 6 كشك دخول وخروج من الموقف.
وأضافت المحافظة أن محور المريوطية يُعد ممشي سياحي وحضاري جديد أعلى ترعة المريوطية المغطاه، وسيتواجد به 18 بارتشن من محلات ومطاعم وأنشطة تجارية مجهزة على أعلى مستوي.
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