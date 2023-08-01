وزير الأوقاف يلتقي وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب، بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء، رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، وهدى عمار عضو مجلس النواب، ومحمد طارق عضو مجلس النواب، مؤمن سيد مدير الشئون البرلمانية، والدكتورة يوستينا رامي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وهاجر عز الدين عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير للشئون الإدارية، والدكتورة هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مسئول ملف الطفل بالأوقاف، والدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي.

ورحب الأوقاف بنواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، مشيرًا إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية بكل ما تعنيه الكلمة، وأنه قد تم تأهيل وتدريب موظفي الأوقاف على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن ديننا لا يعرف العشوائية في أي شيء، وأن الجمال فيه ليس أمرًا ثانويًّا ولا مظهريًّا بل هو جزء من صميم الشخصية السوية، ويجب علينا أن نعمل على بناء شخصية أبنائنا على ذلك، وأن نجعل هذا الجمال واقعًا في كل مفردات حياتنا، سواء في إنشاء المدن الجديدة وفي القلب منها العاصمة الإدارية الجديدة، وفي تشييد المساجد الجديدة وفي القلب منها مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، وفي كل جنبات حياتنا، وهو مشروع طموح يطمح إلى تحقيق أعلى مستوى من الجمال في بناء العمران وتكوين شخصية الإنسان، بحيث يصيران مع الزمن طبعًا لا تطبعًا، وهو الفهم الصحيح لمعنى الحضارة والرقي والذوق الرفيع.

وأكد أن الأوقاف معنية بشئون الأسرة والتربية والنشء، كما ناقش معهم وجوه التعاون في العمل على بناء أسرة قوية متماسكة من خلال الاهتمام ببناء الوعي الرشيد للنشء، وقد سلكت وزارة الأوقاف في سبيل تحقيق ذلك العديد من الجوانب، والتي يأتي في مقدمتها الجانب الميداني، حيث حرصت وزارة الأوقاف على التواجد ميدانيًّا بجميع مساجد الجمهورية من خلال أنشطتها المتنوعة والتي يأتي في مقدمتها البرنامج الصيفي للطفل والذي يحظى بإقبال كثيف، وقد حرصت وزارة الأوقاف من خلال البرنامج الصيفي للطفل على بناء الوعي الرشيد للطفل بناء كاملًا وسليمًا، وفي إطار إيمانها بأن بناء وعي الطفل لا يقل أهمية عن بناء الأوطان، أطلقت الوزارة في صيف العام الماضي 2022م (البرنامج الصيفي للطفل) من خلال (6862) مسجدًا، وفي صيف هذا العام ومع بداية شهر يونيو 2023م، أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج الصيفي للطفل، والذي شهد إقبالًا كبيرًا فاق أعداد الأطفال في العام الماضي، فتم التوسع في عدد المساجد المقام بها النشاط؛ ليصل إلى (23) ألف مسجد هذا العام.

من جانبهم أشاد وفد نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في رعاية النشء والاهتمام بهم من خلال برامجها التثقيفية المتنوعة بالمساجد، مؤكدين أن البرنامج الصيفي للأطفال يقدم الفكر الوسطي المستنير، ويسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات بوعي رشيد وعزيمة وإصرار، وهو نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف، موجهين الشكر لوزير الأوقاف لاهتمامه بملف الأطفال وجعله في المقدمة.