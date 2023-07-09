مصر للطيران تسير اليوم 25 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام
القاهرة- أ ش أ:
تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد 25 رحلة جوية، في إطار مواصلة الجسر الجوي الذي بدأته لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.
وأوضحت الشركة - في بيان لها اليوم - أن الرحلات بواقع (8 رحلات من جدة، 11 رحلة من المدينة، 3 رحلات جدة / برج العرب، 2 رحلة المدينة/ الأقصر، 1 رحلة جدة / باماكو) لعودة حجاج بعثة وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي وقرعة القاهرة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وتضامن المؤسسة وسوهاج والأقصر وأسوان وقنا والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.
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