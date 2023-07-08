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BBC

ظاهرة النينو.. درجة حرارة سطح الأرض تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

07:39 م السبت 08 يوليو 2023

طقس حار

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسجيل رقم قياسي لدرجة حرارة سطح الأرض لتكون 17.03 C وهو الرقم الأعلى علي الإطلاق.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض هي 16.88 درجة في يوليو 2016؛ ليأتي هذا العام ويسجل رقم جديد؛ ودائمًا ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة على اليابسة وفي المحيطات، كما توقعت الهيئة كسر هذا الرقم في المستقبل.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة درجة حرارة سطح الأرض فيسبوك ظاهرة النينو

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