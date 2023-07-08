يستمر 44 يوما.. أبرز المعلومات عن مهرجان العلمين الجديدة - فيديو

الداون تاون في العلمين الجديدة



كتب- محمد عبدالناصر:

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مهرجان العلمين، بناء على ما ذكرته فضائية إكسترا نيوز، على النحو التالي:

- يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

- يضم 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي.

- الأنشطة تضم عرض أزياء عالميًا.

- يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.

- تنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا.

- تنظيم بطولة ترياثلون سباقًا ثلاثيًا وبطولة بادل عالمية دولية.

- تقام حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.

- عروض للطائرات RC وبطولة للتجديف.