إعلان

BBC

يستمر 44 يوما.. أبرز المعلومات عن مهرجان العلمين الجديدة - فيديو

03:53 م السبت 08 يوليه 2023

الداون تاون في العلمين الجديدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد عبدالناصر:

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مهرجان العلمين، بناء على ما ذكرته فضائية إكسترا نيوز، على النحو التالي:

- يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

- يضم 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي.

- الأنشطة تضم عرض أزياء عالميًا.

- يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.

- تنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا.

- تنظيم بطولة ترياثلون سباقًا ثلاثيًا وبطولة بادل عالمية دولية.

- تقام حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.

- عروض للطائرات RC وبطولة للتجديف.

سوق مصراوى

العلمين الجديدة مهرجان العلمين إكسترا نيوز

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الثانوية العامة 2023.. موعد إعلان النتيجة