الموج يصل لـ 4 أمتار.. تحذير جديد من الأرصاد للمصيفين بهذه الشواطئ

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا جديدا للمصيفين على شوائ البحر الأبيض المتوسط، بشأن ارتفاع الأمواج.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم:"إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط والذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ ( مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط ).

وأِشارت إلى أنه قد يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 4 متر لذا لزم التنويه على المصطافين لأخذ الحيطة والحذر.

وتوقعت أن يسود البلاد اليوم السبت طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتوقع الخبراء تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.