مجموعة مستشفيات أجيبادم: نحن نسعى للقضاء على سرطان البروستاتا

إعلان تحريري

سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع سرطانات المسالك البولية تشخيصًا بين الرجال خاصة بعد سن الخمسين. وهو أول سبب للوفايات المتعلقة بمرض السرطان عند الذكور. يلتزم قسم جراحة المسالك البولية لمجموعة مستشفيات أجيبادم بتركيا بتقديم أحدث وأنجع حلول العلاج لأمراض المسالك البولية ولاسيما سرطان البروستاتا، وهذا الأمر معترف به دوليًا. بغضّ النظر عن المرحلة التي تمّ فيها تشخيص السرطان، يوفر فريق قسم جراحة المسالك البولية لمجموعة مستشفيات أجيبادم بتركيا أفضل التقنيات الجراحية للتغلب على السرطان من خلال إنشاء خطط علاج شخصية لكل مريض.

من أجل الحصول على رأي طبي ثان بالمجان، تواصل معنا عبر الرابط: اضغط هنا

التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا ينقذ الحياة

تظهر أعراض سرطان البروستاتا عادة في المراحل المتأخرة من المرض. يتطلب التشخيص المبكر اختبار مستضد البروستاتا النوعي والفحص الروتيني للمسالك البولية. من أجل ذلك، يوصي الأطباء بإجراء فحص المسالك البولية الروتيني سنويًا إبتداء من سنّ 50 وحتى في سنّ مبكّرة إذا كان للأسرة تاريخ صحي مع سرطان البروستاتا. إذا كانت درجة مستضد البروستاتا النوعي لدى المريض أعلى من المعتاد، فيمكن إجراء تشخيص أدقّ من خلال أخذ خزعات من البروستاتا، أو عبر إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي. إنها أحدث التقنيات لتشخيص سرطان البروستاتا و يمكن القيام بها في قسم جراحة المسالك البولية لمجموعة مستشفيات أجيبادم بتركيا.

أمّا بالنسبة للعلاج، فتجب الإشارة إلى أنّه يتمّ التعامل مع سرطان البروستاتا بشكل مُشخّص، وذلك لأنّ عدّة عوامل فردية تُأثر على نوعيى المرض وطريقة إستجابته للعلاج. وبذلك تختلف كل حالة عن الأخرى، لذلك يجب تخصيص العلاج قدر الإمكان. عندما يتمّ إكتشاف حالة السرطان في مراحله المبكرة، تكون حظوظ العلاج مرتفعة ويستطيع المريض التخلّص تماماً من السرطان بعد نهاية العلاج.

دور مجلس مناقشة الأورام في رعاية مرضى السرطان

مثل باقي الأقسام الطبية المتوفّرة في مجموعة مستشفيات أجيبادم، يعقد أطباء قسم أجيبادم لجراحة المسالك البولية مجلسا أسبوعيا لمناقشة الحالات التي تمّ قبولها في المستشفى خلال الأسبوع ذاته، والأخرى التي تواصل الخضوع للعلاج. عبر مجلس مناقشة الأورام، نقصد أن فريقًا متعدد التخصصات يجتمع بشكل منتظم من أجل تقييم العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر في علاج المريض. ثم يقررون بالإجماع أفضل طريقة ممكنة لتحقيق العلاج. يضم مجلس مناقشة أورام المسالك البولية أطباء المسالك البولية، وأخصائيي علم الأورام، وأخصائيي علاج الأورام بالإشعاع، وأخصائيي الأشعة، وأطباء الطب النووي، وأخصائيي علم الأمراض المتخصصين في سرطانات المسالك البولية، وطبيب نفسي، كما يلتحق بهم أخصائيون آخرون إذا تطلّبت حالة ما تدخلهم.

علاج سرطان البروستاتا

يُطلق على الإجراء الجراحي الذي يستهدف القضاء على سرطان البروستاتا، استئصال البروستاتا الجذري. ويشمل عمل شق جراحي في أسفل البطن وإزالة غدة البروستاتا كاملة من خلاله. منذ حوالي 15 سنةً، يقوم الجراحون بإجراء جراحة سرطان البروستاتا باستخدام الجراحة الروبوتية لفوائدها المتعدّدة. أجرى أخصائيو جراحة المسالك البولية لمجموعة مستشفيات أجيبادم استئصال البروستاتا الجذري عبر الجراحة الروبوتية لأول مرة في تركيا وفي منطقة الشرق الأوسط بأكملها سنة 2006 ، واليوم تتعدّى خبرة وتجربة هذا الفريق 17 سنة والآلاف من العمليات.

يُؤكّد جراحو المسالك البولية في مجموعة مستشفيات أجيبادم أنه من الممكن التمتع بحياة طبيعية بعد استئصال البروستاتا. كان للجراحة الإعتيادية لسرطان البروستاتا نوعان من الآثار الجانبية المرتبطة مباشرة بإستئصال الغدّة، أحدها هو سلس البول أي التسرب غير الإرادي للبول، والثاني هو إحتمال ظهور ضعف في الإنتصاب. بفضل غستخدام الروبوت وتكنولوجيا الملاحة الجراحية أثناء العملية، يستطيع أخصّائيو قسم جراحة المسالك البولية لمستشفيات أجيبادم الحفاظ على الأعصاب والأوعية الدموية التي تغذي أنسجة الجهاز البولي محافظين بذلك على جميع وظائف الأعضاء. يتمتع جراحونا بتدريب متخصص ويستخدمون تقنيات دقيقة للغاية.

يقدم قسم أجيبادم لجراحة المسالك البولية مجموعة متنوعة من خيارات العلاج للقضاء على سرطان البروستاتا، نذكر منها الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي، والعلاج الموجه.; قسم أجيبادم لجراحة المسالك البولية يُعدّ قسم أجيبادم لجراحة المسالك البولية أحد المراكز القليلة في جميع أنحاء العالم التي تقدم خدمة شاملة وحلولا فعّالة لحالات سرطانات المسالك البولية الأكثر تعقيدًا. ندعوك للتواصل مع خبرائنا وطرح ملفك أمام مجلس مناقشة الأورام هذا الأسبوع عبر إرساله إلى العنوان الإليكتروني التالي: اضغط هنا