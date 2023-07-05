الرئيس السيسي يهنئ كندا بيومها الوطني

القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى السيدة ماري مايي سيمون الحاكم العام لكندا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا.

كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة كندا بالقاهرة ، للتهنئة بهذه المناسبة.

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