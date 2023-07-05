اليوم.. محافظ القاهرة يتفقد خدمات "100 يوم صحة" بمدينة الخيالة
القاهرة - أ ش أ:
يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح الأربعاء، الخدمات الطبية المقدمة لقاطني مدينة الخيالة التي أقامتها الدولة كبديل للعشوائيات بجوار نادي الفروسية بحي البساتين.
يأتي ذلك ضمن مبادرة «100 يوم صحة» والتي تعد واحدة من خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة».
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