إعلان

BBC

اليوم.. محافظ القاهرة يتفقد خدمات "100 يوم صحة" بمدينة الخيالة

03:00 ص الأربعاء 05 يوليو 2023

اللواء خالد عبد العال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح الأربعاء، الخدمات الطبية المقدمة لقاطني مدينة الخيالة التي أقامتها الدولة كبديل للعشوائيات بجوار نادي الفروسية بحي البساتين.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «100 يوم صحة» والتي تعد واحدة من خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة».

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدينة الخيالة 100 يوم صحة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بعقار بطريق المنصورية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market