ناصر عراق ضيف حديث الأربعاء لمناقشة الأنتكخانة

كتب- محمد شاكر

يستضيف صالون "حديث الأربعاء" فى السابعة مساء الأربعاء 5 يوليو بمركز الابداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الكاتب الصحفي والروائي ناصر عراق، لمناقشة أحدث رواياته "الأنتكخانة".

ويناقشه د. هدى عطية أستاذ النقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر، ود. محمد سليم شوشة الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم والفائز بجائزة الدولة التشجيعية فرع "الدراسات الأدبية واللغوية".

تخرج ناصر عراق من كلية الفنون الجميلة عام 1984، يعمل حالياً مدير تحرير مجلة "حروف عربية" الصادرة عن مؤسسة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، شارك في تأسيس مجلة "دبي الثقافية" عام 2002، وكان أول مدير تحرير لها.

أصدر عراق 12 رواية رشح بعضها لعدد من الجوائز منها: "العاطل" التي رٌشحت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2012، ووصلت روايته "نساء القاهرة. دبي" إلى القائمة القصيرة في مسابقة "أرى روايتي" الدورة الأولى والتي أطلقتها مؤسسة أبوظبي للإعلام عام 2018، كما حصلت روايته "الأزبكية" على جائزة كتارا للرواية العربية سنة 2016 وترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية، يدير اللقاء الناقدة د. شهد مختار.