"الإنتاج الإعلامي" تنعي المهندس عبد الرحمن حافظ أول رئيس للمدينة

القاهرة - أ ش أ:

نعت مدينة الإنتاج الإعلامي ببالغ الحزن و الأسى المهندس عبد الرحمن حافظ أول رئيس لـ مدينة الإنتاج الإعلامي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم.

و تقدمت مدينة الإنتاج الإعلامي و جميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.