التنمية المحلية: رفع 17 مليون طن مخلفات من المجاري المائية بتكلفة مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وحتى 30 يونيو 2023، وخاصة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.

وكشف وزير التنمية المحلية، جهود وزارة التنمية المحلية خلال فترة الـ9 سنوات الماضية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية في المحافظات.

ونجحت الوزارة في إزالة حوالي 17.025 مليون طن من مخلفات الترع والمصارف حتى الآن، وذلك بتكلفة قدرها 1.012 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه تم إلزام الجهات الادارية المختصة بإزالة ونقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري من المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة لها، والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف، وتم تكليف الجهة الإدارية المختصة بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تخصيصها لهذا الغرض في خطتها المحلية السنوية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة مستمرة في بذل المزيد من الجهد للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجاري المائية، حيث من المخطط انه سيتم رفع خلال هذا العام 8,5 مليون طن من نواتج تطهير الترع والمصارف بتكلفة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم عقد مؤتمر بحضور وزراء البيئة والموارد المائية والري لاستمرار التعاون بين وزارتي التنمية والمحلية والري في مجال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع المخلفات ونواتج التطهير.

ولفت «آمنة» إلى نجاح النموذج الذي تم تطبيقه في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة والذي اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات، واتخاذه كنموذج دعم للمبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف، وتمت إضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز إيتاي البارود بها، على أن يعمم بعد ذلك في مراكز وقرى المحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى الدور المهم للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة في المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.

واستعرض اللواء هشام آمنة، إنجازات الوزارة في مجال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، تم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، تم الانتهاء في المرحلة الاولى من تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو 2 مجزر بالكامل جاهزة للتشغيل بمحافظتي البحيرة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجستي جديد بمحافظة دمياط.

وأشار إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزرا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

وأكد اللواء هشام آمنة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر وإنشاء مجازر جديدة، مضيفا أنه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة ومحافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية وخاصة موقف المجزر اللوجستي بدمياط.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جارٍ التفاوض مع إحدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التي تم نهوها، والتي وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام المُعلن عنه على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.