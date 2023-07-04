مسئول أزهري: تفاهات المتحدثين في الكرة والفن لا تليق بمكانة مصر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، رسالة لبعض المتحدثين في الأمور المتعلقة بكرة القدم والفن.

وقال شومان في تصريح له عبر صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء:"ما وصلنا إليه من تفاهات تتعلق بأهل الكرة وبعض من يدعون بأهل الفن، لا يليق بأمة تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني، وعلّمت دولا سبقتنا في جميع المجالات، فرحمة بمكانة مصرنا".

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج في سهولة ويسر.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، الذين يفدون إلى المملكة العربية السعودية من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، في ظل حالة من الأمن والسلام والرعاية التي توفرها لهم المملكة بكافة مؤسساتها ومواطنيها، الذين لا يدَّخرون جهدًا من أجل راحة ضيوف الرحمن، وإرشادهم والتيسير عليهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ عليها نعم الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار.