"المتحدة للخدمات الإعلامية": عوائد مهرجان العلمين تذهب إلى مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة حياة كريمة.

وكانت الشركة المتحدة أعلنت في بداية الموسم الصيفى انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى والذي يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

وأكدت الشركة المتحدة، أن هذا التبرع ايمانا منها بالدور الذي تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الاكثر احتياجا