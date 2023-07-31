داعمون في كل الأوقات.. رئيس الوزراء: نعمل جاهدين لتوفير المساندة للمصريين بالخارج
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تحرص على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري؛ لأنهم المحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن، والداعمون دائمًا للدولة المصرية في كل الأوقات.
وأضاف مدبولي، خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "المصريين في الخارج"، في نسخته الرابعة، المُنعقد اليوم الإثنين، بمشاركة نحو ١٠٠٠ مصري حضروا من ٥٦ دولة، أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل من أجل توفير كل سُبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى للتعرف على متطلباتهم، والعمل على حل أية مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن، بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، وتعزيز انتماء أبناء الجيلَين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر، والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.
وتابع رئيس الحكومة بأن الدولة تحرص على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات، مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج، وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
واستطرد مدبولي: ونفذنا التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق والذي عُقد في أغسطس الماضي.
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