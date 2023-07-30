حدث في 8 ساعات| رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة.. وكواليس الساعات الأخيرة لنجل حسن يوسف

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الامتحانات، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة أوائل الجمهورية سيتم إعلانها خلال ساعات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نتيجة الثانوية العامة 2023.. إعلان أوائل الجمهورية خلال ساعات

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الانتهاء من تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، خلال ساعات.

و أوضح المصدر، بأن الوزير رضا حجازي، وزير التعليم، طالب بضرورة التأكد من تمثيل كافة أنواع المدارس بها سواء الحكومية والخاصة والرسمية واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين، بقائمة الأوائل.

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مصدر حكومي: أكثر من 80% من الموظفين سيعملون من المنزل يوم الأحد

كشف مصدر رفيع المستوى داخل وزارة التنمية المحلية آليات تطبيق قرار عم الموظفين من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع ونسبة من ينطبق عليهم هذا القرار سواء في الوزارة أو المحافظات.

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"محاولة إنقاذ وصدمة عنيفة".. كواليس الساعات الأخيرة لنجل حسن يوسف

كشف مصدر طبي بمستشفى العلمين النموذجي، عن تفاصيل الساعات الأخيرة لنجل الفنان حسن يوسف الذي لقى مصرعه غرقا بأحد شواطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي، الأحد.

وقال المصدر الطبي الذي أشرف على استقبال الشاب عبدالله حسن يوسف ، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الحالة وصلت إلى المستشفى في الساعات الأولى من يوم الأحد، حيث كان في حالة حرجة للغاية وتوفي في طريق وصوله للمستشفى.

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انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من غد الأحد 30 يوليو إلى الجمعة 4 أغسطس 2023.

وتوقع خبراء الهيئة أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار الطقس شديد الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

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رابط جديد ومباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رابط مباشر يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم لجميع المحافظات عبر موقعها.

ويترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور نتيجة الامتحانات التي انتهوا من أدائها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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هل تطبق الكهرباء قرار إجارة الأحد؟.. مصدر يُجيب

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح بعض العاملين إجازة كل يوم أحد خلال شهر أغسطس لا ينطبق على العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على الإطلاق.

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