لا تحملوني ما لا احتمل.. محمود سعد يفسر فيديو أكل لحم الحمير



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعرب الإعلامي محمود سعد، عن استياءه من تفسير المقطع الذي تحدث فيه عن تعرض أسرته الى خدعة من إحدي الجزارين لمدة 20 عاماً، بعد قيامه ببيع لحم حمير لهم على أساس انه لحم مواشي، بشكل خاطىء.

وقال "سعد"، فى بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك": حديثي لم يكن دعوة لأكل لحم الحمير مطلقاً، أنا مين علشان أقول ليكم كلوا لحمة حمير، لا تحملوني مالا احتمل، لأن أنا راجل كبير، وممكن أزعل الأكل سر من أسرار البيوت مينفعش نتكلم فيه.

وأضاف: لما قالوا قبل كده كلوا رجلين الفراخ قلت يا جماعة ميصحش، سيبوا الناس في حالها، دي أسرار عائلية خاصة، أنا أمي الله يرحمها لو عرفت أني قلت كدة مكنتش هتدخلني البيت".

وتابع: "الشعب المصري بيعرف يتصرف، محدش يقوله كل إيه ومتاكلش إيه، إحنا أمي كانت بتعملنا سد الحنك، واللي قال بدعو لأكل الحمير أرجوك تأنى".