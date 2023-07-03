وكيل الأزهر يتفقد غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية بقطاع المعاهد

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، صباح الاثنين، غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بقطاع المعاهد بمدينة نصر.

وكان في استقبال الدكتور محمد الضويني لدى وصوله، الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وشرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لوكيل الأزهر آلية عمل غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية، وطريقة رصد أي مشكلات تحدث وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب والملاحظين.

وقدم وكيل الأزهر، التهنئة للعاملين بقطاع المعاهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في ظل انعقاد امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم، امتحانات مادة الفيزياء التي بدأت في التاسعة صباحا وحتى الـ 12ظهرا.



ويؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، غدا، امتحان مادتي الصرف والإنشاء، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.