إعلان

BBC

وكيل الأزهر يتفقد غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية بقطاع المعاهد

02:28 م الإثنين 03 يوليو 2023
  • عرض 3 صورة
    وكيل الأزهر يتفقد غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية
  • عرض 3 صورة
    وكيل الأزهر يتفقد غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية
  • عرض 3 صورة
    وكيل الأزهر يتفقد غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، صباح الاثنين، غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بقطاع المعاهد بمدينة نصر.

وكان في استقبال الدكتور محمد الضويني لدى وصوله، الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وشرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لوكيل الأزهر آلية عمل غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية، وطريقة رصد أي مشكلات تحدث وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب والملاحظين.

وقدم وكيل الأزهر، التهنئة للعاملين بقطاع المعاهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في ظل انعقاد امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم، امتحانات مادة الفيزياء التي بدأت في التاسعة صباحا وحتى الـ 12ظهرا.


ويؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، غدا، امتحان مادتي الصرف والإنشاء، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

سوق مصراوى

الدكتور محمد الضويني امتحانات الشهادة الثانوية قطاع المعاهد الأزهرية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market