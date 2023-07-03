عودة الحجاج.. 14 رحلة جوية من جدة والمدينة إلى مطار القاهرة اليوم -تفاصيل

كتب- محمد عبيد:

أعلن مطار القاهرة الدولي وصول 14 رحلة جوية، على مدار الـ24 ساعة، اليوم الإثنين؛ بواقع 9 رحلات قادمة من جدة، و5 رحلات من المدينة المنورة، لعودة نحو 4900 حاج من حجاج وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة وقرعة مجلس النواب وقرعة الجيزة وتضامن الدقهلية والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل .

وبدأت شركة "مصر للطيران" جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن؛ والذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة، و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت .

يُذكر أن الرحلات الخاصة التي تسيرها شركة "مصر للطيران" لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو حتى 12 يوليو الجاري، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو الجاري .