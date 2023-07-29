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BBC

هل التوقيت الصيفي سبب أزمة انقطاع الكهرباء؟.. الحكومة تُجيب

09:54 م السبت 29 يوليو 2023

هل التوقيت الصيفي سبب أزمة انقطاع الكهرباء؟

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كتب- محمد شاكر:
أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حقل ظهر للغاز الطبيعي ليس به أي مشكلات، مشيرا إلى أن نسبة إنتاجه جيدة جدًا وفي المستوى الطبيعي.

وقال سعد في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: لم يطرح أمام مجلس الوزراء مناقشة التراجع عن التوقيت الصيفي.

وأكد متحدث الحكومة، أن التوقيت الصيفي يوفر 10% من الطاقة وهناك إجماع من وزارتي الكهرباء والبترول على أن الدراسات تشير إلى أن ذلك بكل وضوح وبالتالي فليس هناك توفير في التراجع عن التوقيت الصيفي.

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