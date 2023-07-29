هل التوقيت الصيفي سبب أزمة انقطاع الكهرباء؟.. الحكومة تُجيب
كتب- محمد شاكر:
أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حقل ظهر للغاز الطبيعي ليس به أي مشكلات، مشيرا إلى أن نسبة إنتاجه جيدة جدًا وفي المستوى الطبيعي.
وقال سعد في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: لم يطرح أمام مجلس الوزراء مناقشة التراجع عن التوقيت الصيفي.
وأكد متحدث الحكومة، أن التوقيت الصيفي يوفر 10% من الطاقة وهناك إجماع من وزارتي الكهرباء والبترول على أن الدراسات تشير إلى أن ذلك بكل وضوح وبالتالي فليس هناك توفير في التراجع عن التوقيت الصيفي.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: