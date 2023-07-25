بالشروط والتفاصيل.. "بيت الزكاة" يعلن حاجته لوظائف جديدة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، حاجته لشَغل عدة وظائف بعقد عمل محدد المدة قابل للتجديد سنويًّا بعد اجتياز فترة التدريب "ثلاثة أشهر".



وأكد بيت الزكاة والصدقات، أن الوظائف هي:

- باحث اجتماعي (خبرة 7 سنوات)

- مهندس دعم فني (خبرة 3 سنوات فأكثر)

- أخصائي متابعة علاجية (خبرة 3 سنوات فأكثر)

- موظف إستقبال (خبرة 3 سنوات فأكثر)

- كول سنتر (خبرة 3 سنوات فأكثر)

- موظف شئون ادارية (خبرة 3 سنوات فأكثر)

- أخصائي مشتريات (خبرة 3 سنوات فأكثر)

- أمين مخزن (خبرة 3 سنوات فأكثر).

الشروط:

أن يكون المتقدم:

- حاصلًا على البكالوريوس أو ما يعادله مناسب للوظيفة المتقدم لها.

- أدَّى الخدمة العسكرية أو أُعْفِي منها.

- لا يزيد سنه على 35 عامًا وقت تاريخ الإعلان.

- لديه الخبرات العملية الملائمة للوظيفة المتقدم لها.

- متفرغًا تفرغًا تامًّا.

- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

يتم التقدم بالسيرة الذاتية حتي نهاية يوم عمل 28/7 /2023م، عن طريق الرابط التالي:

https://baitzakat.org.eg/careers / وسيكون التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بمشيخة الأزهر بالدراسة.