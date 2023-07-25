التغيرات المناخية تحد عالمي.. وزير الري والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون في الموارد المائية

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، السفير مارك باريتي، سفير فرنسا لدى مصر .

وأشار سويلم إلى لقائه السابق مع كريستوفر بيشو، وزير البيئة الفرنسي، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذي عقد في نيويورك في شهر مارس الماضي؛ حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الموارد المائية .

واستعرض وزير الري وباريتي مجالات التعاون المستقبلية المقترحة في مجالات (تأهيل الترع باستخدام تقنيات صديقة للبيئة- الري الحديث- تأهيل المنشآت المائية- إنشاء وتأهيل محطات الرفع- تحلية المياه لإنتاج الغذاء- حماية الشواطئ) .

وأكد سويلم، خلال اللقاء، ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍّ كبير على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغير المناخ على قطاع المياه أدى إلى سعى مصر وبنجاح لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال العديد من الفعاليات الدولية؛ مثل أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في شهر مارس الماضي، هذا بخلاف ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلي من مشروعات وإجراءات للتكيف مع تغير المناخ؛ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول .

وأشار سويلم إلى ما تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 من إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه، والتي تهدف إلى تنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الفرنسي لدعم هذه المبادرة المهمة.

وأشار الوزير إلى قيام مصر بتنظيم أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"؛ خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، متوجهًا بالدعوة إلى الجانب الفرنسي؛ للمشاركة في هذا الحدث المهم لإثراء المناقشات والفعاليات .

وبحث الجانبان تعزيز التعاون العلمي بين البلدين من خلال التنسيق المشترك بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ونظرائه من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية، والنظر في قيام الجانب الفرنسي بتقديم منح لدراسات الماجستير والدكتوراه للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وتم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه، حيث أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تهدف إلى رفع قدرات العاملين بمجال المياه؛ سواء من المصريين أو الأفارقة، من خلال المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الإفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة؛ والتي تعقد سنويًّا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

وقامت مصر بتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27، والتي تعد إحدى طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات في مجال المياه .