استمرار الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 24 يوليو 2023 إلى السبت 29 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
وأضافت الهيئة يكون الطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.
وجاءت تفاصيل الطقس على النحو التالي:
الإثنين 24 يوليو 2023
- شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
الثلاثاء 25 يوليو والأربعاء 26 يوليو 2023:
- تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.
الخميس 27 يوليو 2023
- تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
الجمعة 28 يوليو والسبت 29 يوليو 2023
- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.
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