ماذا يعني "المنخفض الحراري"؟.. الأرصاد تجيب

كتب- محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا منذ قليل تحت عنوان معلومة على الماشي.

وقالت الهيئة: هل تعلم أنه عندما تسقط أشعة الشمس على سطح الأرض فتبدأ درجة حرارتها في الارتفاع فتقوم بتسخين الهواء الملاصق لها فيبدأ ضغط هذا الهواء في الانخفاض والدوران عكس عقارب الساعة، ويكون ما يعرف بالمنخفض الحراري.