إعلان

BBC

ماذا يعني "المنخفض الحراري"؟.. الأرصاد تجيب

06:57 م السبت 22 يوليو 2023

ماذا يعني المنخفض الحراري؟

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا منذ قليل تحت عنوان معلومة على الماشي.

وقالت الهيئة: هل تعلم أنه عندما تسقط أشعة الشمس على سطح الأرض فتبدأ درجة حرارتها في الارتفاع فتقوم بتسخين الهواء الملاصق لها فيبدأ ضغط هذا الهواء في الانخفاض والدوران عكس عقارب الساعة، ويكون ما يعرف بالمنخفض الحراري.

2

سوق مصراوى

المنخفض الحراري حرارة الأرض الأرصاد الموجة الحارة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الموتور ولع".. كواليس حريق عائمة نيلية في الحوامدية