طب "قصر العيني" تحصل على تجديد شهادتي الأيزو في النظم الإدارية وإدارة المؤسسات التعليمية

القاهرة - أ ش أ

حصلت كليه طب قصر العيني جامعة القاهرة، على تجديد شهادتي الأيزو الأولى في النظم الإدارية طبقًا للموافقة QMS ISO9001:2015، والشهادة الثانية في نظم إدارة المؤسسات التعليمية طبقا للمواصفات EOMSIS21001:2018، وذلك للعام الثالث على التوالي لتواصل صدارتها وتفوقها علميًا وإداريًا حيث تعد أول كلية طب مصرية تحصل على هاتين الشهادتين بعد زيارة الجهة المانحة للكلية للمراجعة السنوية والتوصية باستمرار سريان الشهادات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت - في تصريح له، السبت، إن استمرارية تحسين الأداء والعمل على استيفاء معايير الجودة وكفاءة الخدمات الإدارية والأكاديمية بكلية الطب من أهداف خطة الجامعة للتطوير والمنافسة بقوة في السوق المحلية والدولية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم منح شهادتي الأيزو نتيجة لحرص الكلية على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها وحث كافة أقسام الكلية لتطوير أدائها الإداري وضمان جودته.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، إن دعم إدارة الجامعة المستمرجعل كلية الطب قادرة على الاحتفاظ بموقع الصدارة واستمرارية تحقيق كافة متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على التحسين والتطوير لكل أنشطة وعمليات الكلية لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا وتوقعات جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيهم الطلاب والمجتمع والدولة.