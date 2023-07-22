اليوم.. آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT

تغلق الهيئة القومية للأنفاق اليوم السبت، باب التقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف، وذلك بعد أن أعلنت مد فترة التقديم لـ23 من الشهر الجارى، ونظرا للعطلة الرسمية يوم الأحد ، فإن آخر يوم للتقدم للوظائف يكون اليوم السبت

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية، وترجمة، وتكنولوجيا المعلومات IT، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة أصول / محاسبة)".