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اليوم.. آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT

08:00 ص السبت 22 يوليو 2023

مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT

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تغلق الهيئة القومية للأنفاق اليوم السبت، باب التقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف، وذلك بعد أن أعلنت مد فترة التقديم لـ23 من الشهر الجارى، ونظرا للعطلة الرسمية يوم الأحد ، فإن آخر يوم للتقدم للوظائف يكون اليوم السبت

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية، وترجمة، وتكنولوجيا المعلومات IT، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة أصول / محاسبة)".

سوق مصراوى

القطار الخفيف LRT وظائف القطار الكهربائي الهيئة القومية للأنفاق

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