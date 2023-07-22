نقيب المحامين بالإسكندرية: كتائب إلكترونية تهمش دور "علام" في افتتاح نادي جليم

كتب- إسلام لطفي:

كشف محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب محامي الإسكندرية، أن هناك كتائب إلكترونية تسعى إلى تهميش دور وجهود النقيب العام للمحامين، عبدالحليم علام، في إنشاء نادي جليم في الإسكندرية، موضحًا أن مجلس نقابة محامي الإسكندرية عانى أشد المعاناة بسبب الاتهامات المتعلقة بغلق نادي محامي جليم.

وأشار إلى أن النادي اختلف في وضعه الحالي عما كان عليه سابقًا، وتحقيق حلم انتظره المحامون فترات طويلة.

وذكر محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن نقابة المحامين بالإسكندرية عانت على مدار 10 سنين، بسبب عدم الجدية في إنشاء نادي للمحامين.

وأشار إلى أنه كل عام كان يوضع حجر الأساس لنادي جليم، وهذا الأمر وصل إلى أنه وُضِعَ حجر الأساس للنادي حوالي 4 مرات في السابق.

ولفت إلى أن النقيب العام عبدالحليم علام، هو صاحب إنجاز نادي محامي جليم، قائلًا: عندما كان نقيبًا لمحامي الإسكندرية كان يستيقظ الساعة السابعة صباحًا ويتوجه إلى نادي جليم ليباشر العمل داخل نادي جليم.

وتابع: "علام" وعد خلال فترة الانتخابات بأنه سينتهي من نادي جليم، ويفتتحه لجموع المحامين بالشكل الذي يليق بهم وأوفى بوعده، مشددًا على أنه لا يوجد دور لأي شخص في إنشاء نادي المحامين بجليم غير النقيب عبد الحليم علام.

وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام، افتتح نادي محامي جليم بالإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وبعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.