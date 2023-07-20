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BBC

ارتفاع الحرارة مستمر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 5 أيام المقبلة

09:01 ص الخميس 20 يوليه 2023
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    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في الفترة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأوضحت الهيئة أنه يستمر الطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السوحال الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

ويشهد يوم الجمعة شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد يوم السبت نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويم الانين، تشهد خلاله الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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سوق مصراوى

طقس حار ارتفاع الحرارة مستمر رطوبة رياح أتربة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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