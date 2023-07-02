التنمية المحلية: ثورة 30 يونيو تبرز الوجه الحضاري للمحافظات

كتب- محمد نصار:



أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن ثورة 30 يونيو تبرز الوجه الحضاري للمحافظات.

وكشف آمنة، إنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة والتي تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة.

وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالي التراكمات التاريخية للقمامة بلغ 4,8 مليون طن قمامة، تم الانتهاء من رفع القمامة بـ46 موقعا بإجمالي تراكمات 2,7 مليون طن بتكلفة 293 مليون جنيه، وجارٍ العمل على رفع 2,1 مليون طن من بينها 300 ألف طن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة و300 ألف طن بمحيط المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه في مجال إنشاء المحطات الوسيطة، وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة لـ87 محطة، تم تسليم 14 محطة منها، كما بلغ إجمالي عدد المحطات الوسيطة الثابتة 18 محطة، تم الانتهاء من تسليم 9 محطات منها وجارٍ تنفيذ المتبقي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة، تم الانتهاء من تسليم 21 مدفنا صحيا من إجمالي 41 مدفنا من المقرر إنشائهم وجار العمل في تنفيذ المتبقي وهو 20 مدفنا صحيا.

ولفت إلى أنه في مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط الفرز الأولى، بلغ إجمالي عدد المصانع المقرر إنشائها 12 مصنع معالجة وتدوير، تم الانتهاء من تسليم 8 مصانع منها 4 مصانع و4 خطوط، وجارٍ العمل على تنفيذ المتبقي منها، وفيما يتعلق بخطوط فرز أولى جارٍ العمل على تنفيذ 4 خطوط.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويا بمحافظات (القاهرة - الإسكندرية - جنوب سيناء - الدقهلية - المنوفية)، وتم شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية ورفع كفاءة 6000 معدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تلعب دورا مهما وحيويا في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية بالمحافظات، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، ومصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2023.

وتابع أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة مما يمثل نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.