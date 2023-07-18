السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.

جاء ذلك بحسب ما دونه الرئيس عبر حسابه على فيسبوك، صباح الثلاثاء.​