"الزراعة" تُتابع أصولها في محافظة البحيرة وتتفقد مزرعتي البوصيلي وأدفينا



كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة المستمرة والوقوف على الطبيعة والتأكد من قيامها بدورها على الوجه الأكمل، وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب.

وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، مزرعتي البوصيلي وإدفينا بمركزي رشيد وإدكو؛ حيث تبلغ إجمالي مساحة مزرعة البصيلي حوالي 255 فدانا، فضلا عن المعمل المركزي للمناخ والبالغ مساحته 100 فدان، كما تبلغ مساحة مزرعه إدفينا حوالي 400 فدان.

وأكد "صالح"، أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة باستمرار تلك الجولات والوقوف على الطبيعة على أداء الجهات التابعة للوزارة والتأكد على قيامها بأداء أعمالها بانتظام والالتزام في العمل والتأكد من استغلالها بشكل اقتصادي لتحقيق عائد مادي يتناسب مع مقوماتها وإمكانياتها، مشيرا إلى أن تلك الجولات مستمرة في جميع المواقع على مستوى الجمهورية للوصول إلى الاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق العائد المادي العادل.