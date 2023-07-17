رواتب تبدأ من 3000 جنيه.. 3717 فرصة عمل في 40 شركة خاصة بـ13 محافظة

القاهرة (أ ش أ)

أكدت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 3717 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يوليو 2023 الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن فرص العمل الجديدة، متوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، الشرقية، القليوبية، بورسعيد، السويس، الدقهلية، الغربية، الفيوم، البحر الأحمر، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية.

وتشمل الوظائف المطلوبة تخصصات: أخصائي تمويل، معلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال، خدمة عملاء، مسئول ائتمان، مدير مطعم، مساعد مدير مطعم، عمال مخازن، طباخين، عضو فريق، باريستا، مندوب مبيعات، مشرفين إنتاج، أفراد أمن، مشرفين استقبال، أفراد أمن، كافة أعمال الفندقة، عمال خياطة بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تم نشر مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر هذه الفرص.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.