نائبًا عن السيسي.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
كتب- محمد نصار:
يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد.
وتحتفل وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين يوم الثلاثاء 30 ذي الحجة 1444 هجريا، الموافق 18 يوليو 2023 بحضور كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر.
وفي سياق متصل، تستطلع دار الإفتاء المصرية بعد مغرب غدا الاثنين 17 يوليو 2023 هلال شهر المحرم 1445 هجريا.
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