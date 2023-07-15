على مسؤوليته.. جمال شعبان: 7 فئات ممنوعة من الصيام في هذه الأجواء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الصيام ممنوع في هذا الجو الحار على مرضى الشرايين التاجية، والدعامات والصمامات والذبذبة الأذينية وهبوط عضلة القلب ومرضى السكر ومرضى الكلى خاصة الطاعنين في السن، متابعا: هذا على مسؤوليتي.

وأكد "شعبان" عبر حسابه على فيسبوك، اليوم السبت، أهمية الماء البارد، محذرا من الماء المثلج بعد القدوم من خارج البيت و"الجسم ساخن".

وأوصى عميد معهد القلب السابق، بشرب 3 لترات ماء بارد يوميا قبل الشعور بالعطش لأن العطش ربما يكون نذيرا للجفاف، وكذلك عصير القصب إلى جانب تناول البطيخ والخضروات والفواكة والخيار والكنتالوب وتجنب التوابل والكافيين والتبغ والمشروبات الغازية والشاي الساخن والشوربة الساخنة.

كما نصح أيضا بارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة والفاتحة من الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان وحتى الصوف، وتجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة، لافتًا إلى أن الشيوخ والأطفال هما الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة.