وظائف جديدة بـ"غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء".. قواعد الاختيار وشروط التعيين

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، القواعد والضوابط التي حددتها الشركة القابضة للكهرباء لاختيار المتقدمين لشغل بعض الوظائف القيادية بالشركة؛ من درجة مدير عام ذات الربط 125 للعام الجاري 2023، من خلال لجنة اختيار القيادات.



وتضم اللجنة أعضاء من مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس محمد العبد، وتم اختيار وظيفة رئيس القطاع ورئيس القطاعات على مرحلتَين؛ الأولى أمام لجنة الشركة والثانية أمام اللجنة العليا لاختيار القيادات بالقابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي وعضوية الأعضاء المتفرغين والمتخصصين من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.



ونوهت الشركة، في بيانا، بأن آخر موعد لتقديم طلبات الراغبين لشغل بعض الوظائف القيادية بالشركة من درجة مدير عام ذات الربط 125 للعام الجاري 2023 باليد، حتى يوم 22 من شهر يوليو الجاري، باسـم رئيـس مجلس الإدارة والعضـــو المنتدب للجنة الأمانة الفنية؛ لشغل الوظائف القيادية وغير القيادية بالشركة، لافتًا إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحـدد، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.



الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الكهرباء 2023

وحددت الشركة، في البيان، نوعية الوظائف القيادية والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين كالتالي:

أولًا: مدير عام الإدارة العامة لصيانة الغلايات بمحطة كهرباء دمنهور.



الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة:

ــ بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة في مجال العمل.



ثانيًا: مدير عام الإدارة العامة لصيانة التربينات بمحطة كهرباء سيدي كرير.



ثالثًا: مدير عام الإدارة العامة لشؤون المحطة (محطة كهرباء أبو قير الجديدة).



رابعًا: مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية ومتابعة الأداء (قطاع الشؤون الفنية).



خامسًا: مدير عام الإدارة العامة لحسابات المخازن قطاع الحسابات المركزية.



الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- قدرة عالية على القيادة والتوجـيه.

- اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة في مجال العمل.



سادسًا: مدير عام الإدارة العامة للمشتريات المركزية (قطاع المشتريات والمخازن).



الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

- مؤهل عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- اجتياز البرامج التدريبيـة التي تتيحها الشركة في مجال العمل.