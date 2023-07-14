طبيب مبارك.. وزير الصحة ينعى الدكتور ياسر عبدالقادر

كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والآسى، الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، وأحد رواد علاج الأورام في مصر والشرق الأوسط، ورئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لعلاج الأورام السرطانية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفى مساء الخميس، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني.

ونعى عدد من الأطباء، "عبدالقادر"، من بينهم الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، الذي قال: "صدمة كبيرة.. أخي الكبير العالم المحترم الأستاذ الكبير أ.د ياسر عبدالقادر استاذ علاج الأورام بقصر العيني في ذمة الله".

كما نعى قسم طب الأورام بمعهد أورام طنطا، د. ياسر عبدالقادر، سائلين أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان عبدالقادر الطبيب المعالج لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والفنان أحمد زكي.