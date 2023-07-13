رئيس جهاز السادات: بيع وحدات مهنية وإدارية ومواصلة رفع الإشغالات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم بيع 10 وحدات مهنية وإدارية في جلسة مزاد علني بحضور ممثل الهيئة عن قطاع الشئون العقارية وممثل الهيئة عن قطاع التمويل والاستثمار، ومفوض مجلس الدولة ومندوب وزارة المالية وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أن الوحدات بأنشطة مختلفة، مؤكدا أن المزاد خاضع لقانون 182 لسنة 2018 تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وفي ذات السياق، أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، جولة مرورية للوقوف على آخر المستجدات بالمدينة، حيث تم المرور والمتابعة على شارع أبو بكر الصديق للوقوف على ما تم من إزالة المخالفات ورفع الإشغالات من سوق الخضروات والفاكهة بالمنطقة التاسعة.

كما تلاحظ وجود بعض الإشغالات من سيارات بيع المشروبات، حيث تم التوجيه بضرورة المتابعة الدورية الصباحية والمسائية لضبط الشارع، والتأكيد على نقل بعض الموظفين إلى مقر الحي الثالث بالمكاتب المجهزة بمحور خدمات الحي السادس بشارع أبو بكر الصديق لسهولة متابعة الوضع العام.

وفي نهاية الجولة، كلف رئيس الجهاز مسئولي إدارة التنمية والأمن بضرورة المرور الدوري وإزالة المخالفات، حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وعدم انتشار العشوائية.

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