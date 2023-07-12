وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان غدا معرض الحرف اليدوية بحديقة الحرية
القاهرة - أ ش أ
يفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عصر غد الخميس معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية" بمشاركة عدد كبير من العارضين والفنانين وذلك بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية.
يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي .
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