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وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان غدا معرض الحرف اليدوية بحديقة الحرية

11:14 م الأربعاء 12 يوليه 2023
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان غدا معرض الحرف اليدوية بحديقة الحرية

اللواء هشام آمنة

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القاهرة - أ ش أ

يفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عصر غد الخميس معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية" بمشاركة عدد كبير من العارضين والفنانين وذلك بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي .

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اللواء هشام آمنة معرض الحرف اليدوية بحديقة الحرية محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال معرض القاهرة للحرف اليدوية

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