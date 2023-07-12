لتجنب زيادة الوزن.. 5 نصائح مهمة لتقليل الدهون أثناء الطبخ

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لتقليل الدهون أثناء طهي الطعام، لحماية الشخص من زيادة الوزن والأمراض.

وتتضمن تلك النصائح:

* قومي بتسوية الطعام بالبخار أو السلق بدلا من القلي.

* استبدلي الزبدة والسمن بالدهون غير المشبعة مثل: زيت الذرة وعباد الشمس وفول الصويا.

* تناولي منتجات الألبان قليلة الدسم.

* تناولي اللحوم الخالية من الدهون أو إزالة الدهون منها.

* تجنبي تناول الأطعمة المخبوزة والمقلية والوجبات الخفيفة المعبأة.

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