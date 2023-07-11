لدوره في تعزيز تعاليم الإسلام.. خطاب شكر لوزير الأوقاف من جامعة الثقافة السُنية بالهند

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدمت جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند بأصدق التحيات والامتنان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد توجيه الدعوة لها للمشاركة في الدورة الدولية لأئمة وطلاب الجامعة، التي ستُقام تحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية في إطار دور الوزارة في نشر الفكر المستنير داخل مصر وخارجها.

وقالت الدكتور محمد عبدالحكيم الأزهري الكاندي مدير جامعة الثقافة السُنية في خطابه وجهه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:"نشكركم من كل قلوبنا على هذا الدور الهام الذي تقومون به في تعزيز التعليم الإسلامي والحوار الثقافي البناء".

وتابع:"إن هذا التعاون يمثل نموذجًا رائدًا لتقارب الثقافات والتعاون الدولي في سبيل خدمة الإسلام والبشرية جمعاء، وإنها ستساعد لإرساء روابط التعاون والتواصل بين جامعتنا ووزارة الأوقاف المصرية، حيث ستتيح لمائة طالب من طلابنا الاستفادة من هذه الدورة المهمة والتي تحمل موضوع "قضايا تجديد الفكر الإسلامي".

وقال إنه لشرف كبير لطلاب جامعتنا أن يتعلموا من خبرات ومعرفة عالم كبير مثل سماحتكم الذي أثبت بجدارة عظمته في العلوم الإسلامية والفكر الديني. نحن واثقون من أن هذه الدورة ستكون فرصة لا تُنسى لتوسيع آفاق المعرفة وتطوير الفكر الإسلامي الحديث.

وأوضح:" نتطلع بشغف للانضمام إلى الدورة عبر منصة زوم في تاريخ ١٢ و١٣ من شهر يوليو الجاري. ونضمن لكم أن طلابنا سيكونون على أتم الاستعداد والتحضير لاستغلال هذه الفرصة الثمينة بأقصى قدر من الاستفادة، سيكونون مستعدين للمشاركة الفعالة في المناقشات والنقاشات العلمية التي ستجري خلال الدورة، نحن على يقين بأن هذه التجربة الثقافية والعلمية ستكون إضافة قيمة لمسيرة تعليمهم ونموهم الشخصي.

وأردف:"أخيرًا، نود أن نعبّر عن شكرنا العميق لكم ولوزارة الأوقاف المصرية على جهودكم الرائعة في تنظيم هذه الدورة وتقديم هذه الفرصة القيّمة لطلابنا.

ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في جميع جهودكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".