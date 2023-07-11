هنعمل إيه في الدولار؟.. مدبولي يكشف جهود الدولة بشأن الطروحات الحكومية

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف طروحات واستحواذ بـ2 مليار دولار.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: كنت حابب نستعرض مع بعض عشان نبقى شايفين الدولة بتتحرك إزاي.

وتابع رئيس الوزراء: كل الناس بتسأل هنعمل إيه في الدولار؟ معقبًا: أقررنا حوافز، والحوافز اللي الدولة أقرتها، جميع المشروعات الاستثمارية هتتمتع بالحوافز الجديدة، التوسع في مجالات الرخصة الذهبية؛ هتكون طبقًا لأي مشروع مجلس الوزراء شايف التعديلات اللي قدمناها للبرلمان...

واستطرد مدبولي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز بإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض لمدة 10 سنين، بمجرد ما يشغل المشروع، أو أرد له جزءًا من قيمة الأرض، أو السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة، أو إعفاء بعض المشروعات من نصف تكلفة البنية الأساسية لها.. كل دي حوافز الدولة أقرتها للقطاع الخاص؛ عشان يدخل وينفذ، وده هيقلل الفاتورة الاستيرادية، وتزود الصادرات.

وذكر رئيس الحكومة أن الصادرات زادت بمتوسط 16% سنويًّا على مدى 5 سنوات؛ وبنستهدف 20% لكل سنة، وقُلنا أيضًا بنستهدف حوافز ضريبية.. أيضًا الأنشطة الصناعية هتتمتع بحافز استثماري. بنرد قيمة من الضرائب للمطور أو المستثمر الصناعي ما بين 35% و55 %.

ونوه مدبولي بأن المجلس الأعلى للاستثمار انعقد وأصدر 22 قرارًا، واحنا قاعدين نفذنا 8 قرارات والباقي هينفَّذ.