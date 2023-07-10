"المشي للمساجد يقلل الكوليسترول".. جدل بين جمال شعبان وخالد منتصر

القاهرة - مصراوي:

أثارت تصريحات جديدة للدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، عن فوائد المشي على الصحة العامة، جدلًا مع الدكتور خالد منتصر خلال الساعات الأخيرة.

وقال "شعبان" في تصريحات تلفزيونية، إن النبي أوصى بكثرة الخطى للمساجد وأشار إلى أنها ترفع الحسنات وتحط السيئات، مضيفًا: "هي أيضًا بتقلل الكوليسترول الضار وبتظبط ضغط الدم وبتحسن كهرباء القلب وبتزود هرمونات السعادة".

وعلّق "منتصر" عبر حسابه على فيسبوك، منتقدًا تصريحات "شعبان"، قائلًا: "فيه في اليابان جزيرة اسمها أوكيناوا تضم أطول الناس عمراً، ما بيمشوش للمساجد لأن مافيش هناك مساجد...

والدول الاسكندنافية علاقتها بالأديان هامشية خالص وصحتهم زي البمب ومتوسط أعمار السكان هناك مرتفعة جداً".

ورد عميد معهد القلب السابق على ما نشره "منتصر" بالقول: "ذات مومنت لما تتحدث عن أهمية المشي والحركة لصحة القلب والأوعية الدموية، يطلع واحد من الجاهلين من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه (...) يشوه العبارات ويجتزيء المقولات ويلوي عنق الحقيقة ليحصد حفنة لايكات".

وتابع: "آفة حارتنا أنصاف المتعلمين أدعياء الخبرة والحكمة والحقيقة، والحقيقة منهم براء".

وفي يناير الماضي، طالب جمال شعبان، بالتحقيق مع خالد منتصر بعد صدور الحكم النهائي في قضية طبيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، قائلًا: "بعد ثبوت براءة طبيب المرحوم الإبراشي.. يا ريت الإخوة في النقابة.. يستدعوا الزميل الطبيب خالد منتصر.. اللي قام بالتشهير بزميله دون دليل والتحقيق معه".

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