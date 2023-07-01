برلمانية: تلاحم الشعب مع قواته المسلحة أنقذ مصر من الإخوان

كتب نشأت علي:

هنأت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصرى، بمناسبة ثورة 30 يونيو التي تحل ذكراها العاشرة هذا العام.

وأشادت "سلامة"، فى بيان لها، بدور القوات المسلحة التي اصطفت إلى جانب إرادة الملايين من المصريين، الذين خرجوا في يوم تاريخي ليرفضوا حكم جماعة الإخوان، التي حاولت تغيير هوية مصر والسطو على مؤسساتها.

وأكدت البرلمانية، أن ثورة 30 كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح، وفتحت أفقًا جديدا لبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

وأشارت سلامة إلى أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية انجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات، من مشروعات قومية وحماية اجتماعية وتمكين المرأة وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مبادرات رئاسية لتحسين حياة المصريين، كمبادرة " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأضافت سلامة، أن ثورة 30 يونيو أظهرت قدرة مصر على استعادة دورها الإقليمى والدولى كقوة رائدة وشريك مؤثر فى المحافل الدولية، بفضل حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد سياسات خارجية متزنة تخدم مصالح مصر والأمن القومى.