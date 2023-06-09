"صناعة الشيوخ" تشيد برؤية السيسى حول ملفات سد النهضة والأزمتين السودانية والليبية

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأنجولي في العاصمة لواندا، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسي بأن هناك خطة لزيارة الأشقاء الأفارقة والتعاون في مجالات عديدة مثل تشجيع العلاقات في عدة مجالات وتبادل الخبرات، والتعاون في عدة مجالات مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب.

كما أشاد "المنزلاوي" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسي على أن هناك فرصا للاستثمار بين أنجولا ومصر وأننا لدينا أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل في مجالات التعاون المشترك والبنية التحتية والطاقة، وخبرتنا منذ 7 سنوات في بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة مؤكداً الأهمية الكبيرة للرسالة التي وجهها الرئيس السيسي إلى السودانيين حول أهمية وقف إطلاق النار حقنا للدماء وبدء الحوار لتحسين الحياة للأشقاء في السودان.

وقال البرلماني، إن الرئيس كان واضحًا كعادته تماماً عندما تحدث عن قضية سد النهضة، وتشديده على التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة، داعيًا إلى ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولى وأن النيل هو المورد الوحيد لمصر، حيث أن 90 % من أراضى مصر عبارة صحراء، وأن الجزء المعمور في مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وصالح للزراعة.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى، بحديث الرئيس الأنجولى، جواو لورنكو عن ملف سد النهضة ودعوته إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة بين دول المنبع والمصب وتشديده على أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للوحدة وأن النيل ليس حكرا لأى دولة فهو ملك للجميع".