وزيرا الري والنقل يشاركان في المؤتمر الصحفي الذى نظمته نقابة المهندسين

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كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل في المؤتمر الصحفي الذى نظمته نقابة المهندسين المصرية اليوم الخميس.

وأشار الدكتور سويلم لما شهده إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٣ من أحداث مؤسفة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكل من شارك فى حل هذه الأزمة بحيادية تامة من كافة اجهزة الدولة، والتوجه بالتحية إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل على ما بذلوه من مجهودات حثيثة خلال الفترة الماضية.

وأكد على أهمية الحفاظ على نقابة المهندسين، متوجها بالشكر لجميع مهندسى مصر على دورهم فى الحفاظ مكانة على هذه النقابة العريقة.

وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية أكد فيها أنه بناء على ما شاب إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في ٣٠ مايو ٢٠٢٣ وبالتنسيق والتشاور مع اللجان المشكلة للإشراف علي إجراءات الجمعية العمومية وعدم تمكن اللجنة القضائية ولجنة الإشراف علي الإنتخابات من إستكمال أعمال الجمعية العمومية ووقوع أحداث مؤسفة أدت إلي عدم إعلان النتيجة.

فإن جموع المهندسين والدولة المصرية تؤكد ثقتها في المهندس طارق النبراوي نقيباً للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة وتؤكد على وحدة الجمعية العمومية وإصطفافها خلف السيد النقيب لإعلاء شأن المهنة ومراعاة مصالح المهندسين.