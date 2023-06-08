اليوم.. "منظمة تنمية المرأة" تعقد اجتماعها الوزاري بالقاهرة

كتب يوسف عفيفي:

تعقد منظمة تنمية المرأة بقيادة الدكتورة أفنان الشعيبي، اليوم الخميس، أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، يوم 7 و 8 يونيو 2023 بأحد فنادق القاهرة.

ويحضر المؤتمر وزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، ومبعوثون من شركاء المنظمة والمنظمات الشقيقة، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويسلط المؤتمر، الضوء على عمل وجهود المنظمة والدول الأعضاء فيها في تمكين النساء والفتيات وتعزيز مكانتهن في المجتمع.

وترأس الاجتماع، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، وتلقي كلمة في حفل الافتتاح، على أن يعقب كلمتها بيان للدكتورة الشعيبي الذي سيقدم جميع أعمال وإنجازات المنظمة، ثم يتبع ذلك تصريحات من الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة.

جدير بالذكر، أن منظمة تنمية المرأة (WDO) هي منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) افتتحت المنظمة مقرها الرئيسي في القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2021، ويتمثل الدور الرئيسي للمنظمة في تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.