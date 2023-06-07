حنفي جبالي: تدشين مجلسي النواب المصري والأردني لتعزيز العلاقات بين البلدين

كتب - نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد من مجلس النواب.

في مُستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء الأردني عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط مصر والأردن على كافة الأصعدة، وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء الأردني مجالات التعاون المصرية - الأردنية مُشيراً إلى دورية انعقاد اللجان العليا الدائمة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية - الأردنية، مُشيداً بما تشهده الدولة المصرية من نهضة عُمرانية شاملة، خاصة في مجال البنية التحتية والطرق، كما تطرق رئيس الوزراء الأردني إلى تنسيق الرؤى المصرية الأردنية المُشتركة حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

وخلال اللقاء، جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر الراسخ بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكداً على حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن على كافة الأصعدة والمستويات لمواجهة التحديات المُشتركة وإيجاد حلول للقضايا الاقليمية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب آليات التعاون البرلماني المصري - الأردني، والتي تشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك، مُشيراً إلى تدشين مجلسي النواب المصري والأردني للجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الأردنية لتكون قناة مُهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.